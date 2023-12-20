AB ve ABD ticari çekişmelere 2025’in Mart ayına kadar ara verdi

Çarşamba, 20 Aralık 2023 12:26:51 (GMT+3) | İstanbul

ABD ve AB, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen vergiler üzerine başlayan karşılıklı vergi savaşına 31 Mart 2025 tarihine kadar ara vermek üzere anlaştı.

Bu yıl 20 Ekim’de görüşen taraflar ilk olarak ABD’nin 2018 yılında 232. Madde kapsamında çelik ithalatına uyguladığı %25 ve alüminyum ithalatına uyguladığı %10 verginin kalıcı olarak sona erdirilmesini hedefliyordu ancak anlaşmaya varılamadı.

AB, motosiklet ve viski gibi ürünlerdeki vergileri 2023 yılının Aralık ayında askıya alırken ABD de vergileri kota sistemiyle değiştirmişti. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü, geçtiğimiz sene bu vergilerin küresel ticaret kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Avrupa Komisyonu vergilerin askıya alınmasının uzatılması sonucunda AB’li çelik ve alüminyum ihracatçılarının vergilerden yılda 1,5 milyar € tasarruf edeceğini ve ABD’nin de 1 Ocak 20234 itibarıyla AB çıkışlı çelik ve alüminyum için kota sistemini uzatmaya yönelik prosedürleri tamamlaması gerektiğini ifade etti. Komisyon ayrıca ABD ile hukuki haklarını korumak ve 232. Madde vergilerinin tamamen kaldırılmasını sağlamak için yapıcı görüşmelerin devam edeceğini belirtti. AB ile ABD arasında küresel kapasite fazlası ile çelik ve alüminyum sektörlerinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert kararı olumlu karşıladıklarını belirtip, “AB ve ABD’nin politikaları birbirine uyumlu hale getirilerek çelik sektörünün varlığını tehdit eden iki sorun olan küresel kapasite fazlasını ve sektördeki karbon yoğunluğunu çözmek adına bir çerçeve oluşturulmalı,” yorumunu yaptı.

Diğer tarafta, Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) de yaptığı açıklamada karardan memnun olduğunu ifade etti. AISI Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “AISI, hem çelik sektöründeki kapasite fazlası hem de dünya genelinde çelik ithalatındaki karbon yoğunluğu sorunlarını efektif bir şekilde ele almak için uluslararası bir anlaşmaya varılmasını destekliyoruz, bu iki sorun da hem ABD hem de AB çelik sektörlerinin geleceği için oldukça kritik önemde,” şeklinde konuştu.