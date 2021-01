AB Türkiye’den ithal sıcak saca geçici antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 07 Ocak 2021 11:57:14 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Geçici antidamping vergisi %4,8-7,6 oranlarında yer alıyor.

Soruşturma, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 14 Mayıs 2020 tarihinde başlatılmıştı.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, “Bu soruşturmaları ve vergileri bekliyorduk. Avrupa’daki çelik üreticileri Brüksel’de inanılmaz bir politik baskı kurduğundan, AB’nin kararlarının tamamı sadece politik gerekçelerle alınmıştır. Ticaret Bakanlığı, ithalat kotasının kaldırılması için Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuruda bulundu. Ancak, 20 seneden uzun bir süredir Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşmasının bir üyesi olarak bu tavrı hak etmiyoruz. Bu kısıtlamalar anlaşmanın şartlarına karşıdır. Hakkımızın aranması gerekiyor,” şeklinde yorum yaptı.

Söz konusu ürünler 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında yer alıyor.