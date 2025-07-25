AB hammadde arz sıkıntısını önlemek için hurda ticaretini takip etmeye başlıyor

Avrupa Komisyonu, atık ve hurda ithalatı ile ihracatını takip etmek amacıyla gümrük gözetim mekanizması başlattığını duyurdu. 19 Mart tarihinde açıklanan Çelik ve Metal Eylem Planı kapsamındaki bu adım, AB geri dönüşüm sektöründeki arz sıkıntısına ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte atıldı.

Çelik ve Metal Eylem Planı, döngüselliği teşvik ederek ve 2040 yılına kadar AB’nin net sera gazı emisyonlarını 1990 yılına kıyasla %90 düşürerek Avrupa metal sektörünün rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Artan hurda ihracatı arzı riske atıyor

Üçüncü ülkelere yapılan hurda ihracatındaki sert artış, yerel geri dönüşüm faaliyetlerine yönelik hurda arzı konusunda endişelere yol açtı. Yaşanan zorluklar, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %50 oranındaki vergilerle daha da kötüleşti. Bu durumun, küresel hammadde fiyatlarının yükselmesine yol açarak AB’li ihracatçıları, hurda satışlarında üçüncü ülkelere öncelik vermeye teşvik edebileceği düşünülüyor.

AB’nin hurda ticaretini izleme stratejisi

Yeni mekanizma kapsamında komisyon, hurda ithalat ve ihracat akışlarına ilişkin aylık verileri toplayıp analiz edecek, sektör paydaşları için gerçek zamanlı şeffaflık sağlayacak ve arz riskinin devam etmesi durumunda ilave ticaret koruma araçlarını belirlemek üzere bu yılın üçüncü çeyreğine kadar trendleri değerlendirecek. Ayrıca AB, hurdanın daha detaylı kategorilere ayrılması için sektör paydaşlarıyla birlikte çalışarak daha hedef odaklı politikalar ve daha doğru takip imkânı sunacak.

Güncel ithalat ve ihracat istatistikleri aylık olarak yayınlanacak ve bu sayede hurda ticaretine ilişkin şeffaflık ve zamanında bilgi sağlanacak.