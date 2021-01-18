AB, Endonezya’nın paslanmaz çelikte kullanılan hammaddeye yönelik ihracat yasağı için DTÖ’den panel talep etti

Pazartesi, 18 Ocak 2021 16:10:07 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin, özellikle nikel cevheri ve demir cevheri olmak üzere Endonezya’nın paslanmaz çelik üretimi için gereken hammaddelere uyguladığı yasa dışı ihracat kısıtlamalarının kaldırılması için Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) panel talep ettiğini açıkladı.

Komisyon, hiçbir DTÖ üyesinin yerli üreticilerinin lehine yasa dışı bir şekilde hammadde ihracatını kısıtlamasına izin verilmediğini belirtti. Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, “Küresel kapasite fazlası, yasa dışı teşvik ve diğer ticareti kısıtlayıcı önlemlerin yanı sıra Corona virüsüne bağlı ekonomik krizle karşı karşıya olan AB çelik sektörü zor bir süreçten geçiyor. Bu zor koşullarda çelik sektörünü desteklemek için mümkün olan her türlü önlemi alacağız,” dedi.

AB’nin DTÖ paneli kurulmasına yönelik talebi 25 Ocak 2020 tarihindeki toplantıda ele alınacak. Panel kurulduktan sonra AB, panel oluşumunu talep etmeye devam edecek. Panel oluşturulduktan sonra dava için bir takvim belirlenecek.

AB sektörünün paslanmaz çelik üretimi 10 yıldır en düşük seviyelerde yer alırken, Endonezya, haksız ve yasa dışı avantajlardan faydalanarak dünyanın en büyük ikinci üreticisi olmaya hazırlanıyor. Endonezya, 2020 yılı Ocak ayından bu yana nikel cevheri ihracatını yasaklayarak, hammadde üretimini ülkedeki paslanmaz çelik üretimi için ayırdı. Endonezya ayrıca, şirketleri nikel cevheri ve demir cevherini ihraç etmeden önce belirli işleme veya saflaştırma uygulamalarına tabi tutmaya zorlayan gereklilikler uyguluyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu gereklilikler de işlenmemiş hammadde ihracatını daha fazla kısıtlıyor.