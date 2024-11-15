2025 yılı çelik sektörüne yönelik beklentiler: İtalya tedarik zincirinde verimlilik ve yeniliğin önemi

Siderweb’in düzenlediği Bilanci d’Acciaio 2024 etkinliğinin “2025’te çelik sektörünü neler bekliyor?” başlıklı sohbetlerinde jeopolitik ve döngüsel faktörlerin çelik talebi ile fiyatlarını nasıl olumsuz etkilediği ve 2025 yılına dair temkinli beklentiler konuşuldu. AVF Beltrame Group’tan Barbara Beltrame, ORI Martin’den Roberto de Miranda ve San Polo Lamiere’den Tommaso Sandrini piyasadaki ekonomik zorlukları ve 2025’in ikinci yarısında fiyatlarda yukarı yönlü hareket görülme ihtimalini ele aldı.

Roberto de Miranda, çoğunlukla otomotiv sektörüne hizmet veren vasıflı çelik sektörünün 2024’ün ikinci yarısında aldığı siparişlerin düştüğünü ifade etti. Avrupa Birliği’nin içten yanmalı motorları 2035’e kadar ortadan kaldıracağını açıklaması gibi birçok dış etken nedeniyle otomotiv piyasasının geleceği belirsiz görünüyor. Ancak Miranda, talebin toparlanması durumunda sektörün hız kazanabileceğini düşünüyor.

Tommaso Sandrini ise yassı mamul piyasasında da benzer şekilde karmaşık bir durumun gözlendiğini öne sürdü. Sandrini’ye göre tüm Avrupa’da demografik zorlukların ortaya çıkması ve yenilikçi yatırımların olmaması nedeniyle çelik tüketimi azaldı. Bu nedenle Avrupa çelik sektörünün son derece parçalanmış olan talebi karşılamak amacıyla verimliliğini geliştirmesi gerekiyor. Sandrini, yeşil çeliğe yönelik kuşkuları olduğunu ve düzgün teşvikler verilmeden yeşil çeliğin makul bir pazar bulamadığını da öne sürdü.

Barbara Beltrame’a göre sektörün yaşadığı sorunlar tüm tedarik zinciri için geçerli ve Avrupa Birliği’nin çelik sektörünün rekabetçiliğini koruması için kararlı müdahalelerde bulunması gerekiyor. Beltrame, AFV Beltrame Group’un İtalya’da devreye alınacak yıllık 300.000 mt slab kapasiteli tesisinin 2025’in başında üretime başlayacağını bildirdi.

Etkinliğin sonunda söz alan Milan Politeknik Üniversitesi profesörü Giuliano Noci, sektörün geleceğine yönelik stratejik ve uzun vadeli bir perspektif sunarak günümüz piyasasında teknik açıdan mükemmel olmanın rekabetçiliği korumak için yeterli olmadığını öne sürdü. Noci’ye göre gelecek veri ve dijital platformlarda. Öyle ki stratejik büyük veri yönetimi ile kapsayıcı deneyimler yaratan pazarlama araçları, hızlı değişikliklere uyum sağlayıp çelik sektörünün sürekli olarak gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için hayati önem taşıyor.