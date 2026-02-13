 |  Giriş 
2025 yılında Hebei çelik sektörünün sanayi katma değeri %9,6 arttı

Cuma, 13 Şubat 2026 10:07:15 (GMT+3)   |   Şanghay

Hebei Eyaleti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Departmanı tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında eyaletin çelik sektörünün metrik ton başına kâr marjı 149,96 RMB (21,6$) seviyesinde yer alırken, katma değeri yıllık bazda %9,6 artış gösterdi.

Belirtilen dönemde Hebei eyaleti, teknolojik yeniliklerden faydalanarak çelik ürünlerini hammadde niteliğinden katma değerli malzemeye dönüştürme sürecini hızlandırdı ve tesislerin yalnızca üretici konumundan kapsamlı hizmet sağlayıcılara dönüşümünü teşvik etti. Bu doğrultuda silisli çelik, otomotiv sacı, gemi inşa levhası ve vasıflı çelik gibi yüksek katma değerli “Hebei menşeli” ürünler öne çıktı.


