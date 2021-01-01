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Yabancı sıcak sac tedarikçileri Pakistan’a verdikleri teklifleri revize etmeye devam ediyor

Pakistanlı sıcak sac müşterileri alım yapmak için acele etmemeyi tercih ederken, verdikleri karşı teklifler, fiyat seviyelerinin altında yer aldı.

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