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Vietnam piyasası Aralık-Ocak teslimli yerel sıcak sac fiyatlarında artışa hazırlanıyor

Önümüzdeki hafta Vietnam yerel piyasasında sıcak sac fiyatlarında artış açıklanması bekleniyor.

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