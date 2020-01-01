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Türkiye’de ithal ve yerel sıcak sac fiyatları, Çin çıkışlı fiyatlardaki ve hurdadaki düşüş nedeniyle geriledi

Türkiye sıcak sac piyasasında beklentiler, Çin çıkışlı tekliflerin düşmesi ve hurda piyasasındaki keskin düşüş sebebiyle ...

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