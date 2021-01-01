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Türkiye’de ithal sıcak sac teklifleri kademeli olarak artıyor

Türkiye ithal sıcak sac piyasasında BDT çıkışlı sıcak sac teklifleri, Ekim ayının sonundan bu yana artış gösterdi.

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