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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye yerel yassı mamul piyasasında spot fiyatlar tekrar arttı

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları 40-50$/mt yükseldi.

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