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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları yatay seyretti, pazarlıklar mümkün

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yassı mamul spot piyasasında tüccarların fiyatları yatay seyretti.

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