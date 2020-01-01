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Türkiye soğuk sac piyasasında düşük arz ve aktif talep fiyatları yükseltti

Türk haddediler son zamanlarda soğuk sac ve kaplamalı mamule nispeten daha yüksek talep gelmesinden memnun.

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