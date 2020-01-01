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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye olumlu piyasa koşulları nedeniyle sıcak sac fiyatlarını önümüzdeki hafta daha da artırmayı hedefliyor

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları, ay ortasına göre istikrar kazanırken, satıcılar 1.050$/mt fabrika çıkışı seviyelerden satış yapmayı hedefliyor.

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