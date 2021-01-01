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Türkiye kaplamalı ve soğuk sac piyasalarında satışlar zorlu olsa da fiyatlar yatay seyretti

Türkiye kaplamalı ve soğuk sac piyasalarında satışlar, özellikle stokları yüksek seviyelerde yer alan satıcılar açısından zorlu olmaya devam etti.

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