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Türkiye ithal sıcak sac alımları yaptı fakat piyasadakiler genel olarak temkinli

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye sıcak sac piyasasında ticaret durgundu.

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