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Shagang Group Eylül ayı için yerel sıcak sac fiyatlarını sabit tuttu

Jiangsu eyaleti merkezli, Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group, bu yılın Eylül ayına yönelik sıcak sac fiyat listesini duyurdu.

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