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Shagang Group Aralık ayı sıcak sac fiyatlarını 7,6$/mt artırdı

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi konumunda olan Jiangsu merkezli Shagang Group, Aralık ayı için sıcak sac liste fiyatını açıkladı.

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