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Rusya çıkışlı sıcak saca yönelik beklentiler karışık

Rusya çıkışlı sıcak sac piyasasında beklentiler karışık.

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