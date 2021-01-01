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Pakistanlı sıcak sac ithalatçıları daha düşük fiyatlar bekliyor

Pakistan ithal sıcak sac piyasasındaki beklentiler bu hafta da aşağı yönlü olmaya devam etti ve çoğu alıcı ithal fiyatlarının ...

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