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Pakistanlı müşteriler yüksek sıcak sac fiyatlarını kabul etti

Pakistanlı alıcılar, küresel sıcak sac fiyatlarında görülen artışın hızlanması nedeniyle yeni alımlarında daha yüksek fiyatları kabul etti.

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