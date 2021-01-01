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Pakistanlı haddeciler yüksek sıcak sac fiyatlarını kabul etmek zorunda kaldı

Uzun süre direnmelerinin ardından, Pakistanlı haddeciler en sonunda, yeni sıcak sac bağlantılarında, yüksek fiyatları kabul etti.

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