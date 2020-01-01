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Pakistan’da sıcak sac alımları yavaşladı, tedarikçiler iyimser

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde Pakistan’da ithal sıcak sac teklifleri önemli oranda arttı ve daha da artması bekleniyor.

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