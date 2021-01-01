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Pakistan’da ithal sıcak sac için verilen karşı teklifler son bağlantının ardından düştü

Pakistanlı sıcak sac alıcılarının, yeni alımlara uzun bir süre oldukça temkinli yaklaşması, yabancı tedarikçiler üzerinde baskı oluşturdu.

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