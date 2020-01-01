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Pakistan’da ithal sıcak sac fiyatları arttı, satıcılar temkinli

Küresel sıcak sac piyasasındaki artış grafiği, tedarikçilerin özellikle Pakistan’a verdiği teklifleri artırmasına yol açmaya devam etti.

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