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Pakistan’da daha yüksek sıcak sac fiyatları Japonya’dan yapılan yeni bağlantıda kabul gördü

Pakistanlı alıcılar, yüksek ithal sıcak sac fiyatlarını sürekli olarak reddetmesine rağmen, sonunda mevcut fiyatları kabul etmek zorunda kaldı.

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