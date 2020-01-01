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Pakistan yeni ithal sıcak sac fiyatlarının açıklanmasını bekliyor

Çoğu yabancı sıcak sac tedarikçisi, küresel piyasadaki artış grafiğinden faydalanmak için Pakistan’a vereceği tekliflerini açıklamakta acele etmiyor.

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