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İtalya yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar istikrar kazandı

İtalya'da yerel sıcak sac fiyatları hafta başına kıyasla yatay hareket kaydetti.

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