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İhracattaki vergi iadesi uygulamasının kaldırılması nedeniyle Çin soğuk sac tekliflerini askıya aldı

Çin hükümetinin, ihracattaki vergi iadesi uygulamasını kaldırmasının ardından, Çin soğuk sac ihracat piyasasına kargaşa hakim oldu.

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