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Hint üreticiler, 150.000 mt’a varan bağlantılarla sıcak sac ihracatına yönelik talep artışından memnun

Hint entegre çelik üreticileri, geçtiğimiz hafta sıcak sac ihracat tekliflerini geniş bir aralıkta tuttu.

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