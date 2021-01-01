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Hint galvanizli sac ihracatı zayıf fiyatlar ve güçlü yerel satışlar sebebiyle durdu

Hint galvanizli sac ihracatı, alıcıların fiyatlarda daha fazla düşüş beklemesi sonucu tamamen durdu.

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