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Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatları artırma konusunda daha agresif, sadece Nisan’dan sonraya sipariş alıyor

Hint galvanizli sac ihracatçıları, fiyatlarını artırma konusunda daha agresif davranmaya başladı.

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