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Hint entegre çelik üreticileri baz fiyatlarını beklenenin üstünde artırdı

Hint entegre çelik üreticileri yassı ve uzun mamul baz fiyatlarını en yüksek piyasa beklentilerinin bile üstünde artırdı.

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