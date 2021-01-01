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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları talep ve otomotiv sektörüne yönelik olumlu beklentiler nedeniyle yüksek

Hindistan’da entegre çelik üreticilerinin yerel soğuk sac fiyatları, canlanan satışlar nedeniyle yüksek seviyelerde sabit kaldı.

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