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Hindistan’da soğuk sac fiyatları Aralık ayı araç satışlarının beklenenden iyi olması sonucu sertçe arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan yerel soğuk sac piyasasında fiyatlar yükseldi.

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