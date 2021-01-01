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Hindistan Çin’den düşük tonajda sıcak sac aldı, ama ithalatın artması beklenmiyor

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Hindistan’da Maharashtra merkezli bir haddeci yaklaşık 10.000 mt Çin çıkışlı ...

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