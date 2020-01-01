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Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları üreticilerin ihracata yönelik ilgisinin düşmesiyle arttı

Hindistan’da sıcak sac fiyatları haftalık 20$/mt artışla 560-570$/mt FOB aralığına yükseldi.

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