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Formosa yerel sıcak sac fiyatlarını Mart ayı için 65$/mt artırarak 700$/mt seviyesinin üstüne çıkardı

Vietnamlı çelik üreticisi Formosa Ha Tinh iç piyasaya verdiği Mart ayı teslimli sıcak sac fiyatlarını 65$/mt artırdığını açıkladı.

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