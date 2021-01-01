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< Yassı Ürünler ve Slab

Düşük satışlar nedeniyle fiyatlarını değiştirmeyen Hint galvanizli sac ihracatçıları güçlü bir toparlanma bekliyor

Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını değiştirmedi ancak satışlar durma noktasına geldi.

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