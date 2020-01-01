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Çinli galvanizli sac üreticileri ihracat yapmak istemeyerek fiyatlarını zayıf talebe rağmen artırdı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen galvanizli sac fiyatları keskin bir şekilde arttı.

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