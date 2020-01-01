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Çin’in galvanizli sac ihracatı durdu, nadir teklifler mevcut

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları, yerel piyasadaki artış grafiği ve sıcak sac segmentindeki olumlu beklentiler nedeniyle arttı.

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