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Çin’de yerel boyalı sac fiyatları hafifçe düştü

Çin iç piyasasında ortalama boyalı sac fiyatları düşüş gösterirken, alımlar zayıfa yakın orta seviyede yer aldı.

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