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Çin’de paslanmaz çelik fiyatları farklı seyirler izledi

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin’de paslanmaz çelik fiyatları ürüne bağlı olarak farklı seyirler izledi.

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