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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları 700$/mt FOB’un üzerine çıktı

Geçtiğimiz hafta Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, yükselen vadeli sıcak sac fiyatları yeniden keskin bir şekilde arttı.

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