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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları yerel fiyat artışlarından sonra önemli oranda yükseldi

Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri geçtiğimiz hafta, önceki hafta kaydedilen keskin artışın ardından önemli oranda yükseldi.

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