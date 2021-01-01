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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları üretim kısıtlamaları nedeniyle kademeli bir şekilde arttı

Çin’den dış piyasalara verilen galvanizli sac fiyatları hafifçe artsa da piyasaya yönelik beklentiler olumsuz bir tablo çizmeye devam etti.

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