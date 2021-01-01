﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları tüccarların agresif teklifler vermesiyle aşağı yönlü hareket ediyor

Çin’den dış piyasalara verilen galvanizli sac fiyatları, vadeli ve yerel sıcak sac fiyatlarında kaydedilen sert düşüşler nedeniyle geriledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.