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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı slab üreticisi Haziran teslimli ilk satışını gerçekleştirdi

Brezilyalı bir slab üreticisi, ABD’nin Batı Kıyısı’ndaki müşterisine Haziran teslimli olmak üzere 918$/mt CFR seviyesinden bir satış gerçekleştirdi.

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