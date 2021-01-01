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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı slab üreticileri Eylül sevkiyatlı son satışlarını yaptı

En son yapılan Brezilya çıkışlı baz ticari kalite slab satışları Eylül sevkiyatlı olmak üzere 920-935$/mt FOB aralığından gerçekleşti.

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