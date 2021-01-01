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Brezilyalı bir slab üreticisi ABD’ye yapılan satışlara dair iyimser

Brezilyalı bir slab üreticisi, ABD'de yükselen çelik tüketimi ve bunun sonucunda yapılacak slab ithalatı hakkında iyimser görüşlere sahip.

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